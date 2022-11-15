وكيل وزارة الدفاع الأمريكية يبدأ جولة في الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، اليوم الثلاثاء، أن وكيل الوزارة للسياسات كولن كال، بدأ جولة في منطقة الشرق الأوسط، يزور خلالها إسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة، إذ يشارك في عدد من الفعاليات المتعلقة بالتعاون الأمني.

جولة سريعة في الشرق الأوسط

وقال المتحدث بِاسم البنتاجون ديفيد هيرندون، في بيان نشره الموقع الرسمي للوزارة، إن كال وصل اليوم إلى إسرائيل، ثم يزور البحرين والإمارات في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وأوضح المتحدث أن كال يلتقي كبار أعضاء وزارة الدفاع الإسرائيلية، ويرأس الوفد الأمريكي إلى المجموعة الاستشارية لسياسات الدفاع لمناقشة المصالح الأمنية المشتركة، كما يزور بعض شركات تكنولوجيا الدفاع في تل أبيب.

زيارة إلى البحرين

وفي البحرين، قال المتحدث إن كال سيشارك في حوار المنامة الذي يعقده المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الحدث يقدم منتدى مهمًا لتبادل وجهات النظر الدولية، إذ يبحث المسؤول الأمريكي الجهود المبذولة لتعزيز الشراكات في الشرق الأوسط لتحقيق تقدم نحو الأهداف الأمنية المشتركة، كما يزور كال مقر القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في البحرين، وفرقة العمل 59.

منتدى الحوار العسكري

وفي الإمارات، يترأس كال الوفد الأمريكي في منتدى الحوار العسكري المشترك السنوي الذي «يركز على تعزيز العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي»، الذي وصفه متحدث البنتاجون بأنه «منتدى دفاعي ثنائي لتعزيز الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المصالح الأمنية المشتركة ومجموعة واسعة من الأهداف الخاصة بالعلاقة».