أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة.. مستقرة

شهدت أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية اليوم الجمعة 26 ـ 5ـ 2023، استقراراً ملحوظاً حيث استقر سعر جرام الذهب عيار21 ليسجل 2340 جنيها بدون مصنعية، كما استقر جرام الذهب عيار 24 ليسجل نحو 2674 جنيها خلال منتصف التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعيه، حيث سجل نحو 2674 جنيها للشراء بدون مصنعية.

وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر استقراراً بمحلات الصاغة بدون مصنعيه، حيث سجل نحو 2451 جنيها للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويزداد الاقبال علي شراء عيار 21، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2340 جنيها للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة،، حيث سجل نحو 2006 جنيهات للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

كما شهد سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر استقراراً بمحلات الصاغة،، حيث سجل نحو 1564.5 جنيه للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 26 ـ 5 ـ 2023 استقراراً بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 18720 جنيها للشراء.