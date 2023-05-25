خبير في تداول الذهب: حركة البيع والشراء طبيعية والسبائك متوفرة

واصلت أسعار الذهب تراجعها في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار، مدعومًا بترقب الأسواق لنتائج مفاوضات رفع سقف الدين الأمريكي، وكذلك بيانات الناتج المحلي الأمريكي المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، في حين كشف محضر الفيدرالي الأمريكي الصادر أمس، عن حالة من عدم اليقين بين أعضاء المجلس بشأن مصير أسعار الفائدة.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إنّ أسعار الذهب تراجعت بقيمة 45 جنيهًا مع بداية تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس الأربعاء، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2330 جنيهًا، بينما استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 1961 دولارًا.

130 جنيهًا فرق الأسعار بين سعر الذهب المحلي والعالمي

وأضاف أنّ حركة البيع والشراء في السوق المحلي طبيعية، والسبائك والجنيهات متوفرة، والسوق عاد لسياسة التسليم الفوري، لكن مازالت الأسواق بعيدة عن السعر العادل، وسعر الذهب بالسوق المحلي أعلى من الأسعار بالبورصة العالمية بنحو 130 جنيهًا.

ولفت إلى أنّ الأسعار بدأت موجة التراجع مع إعلان قرار الحكومة استثناء الذهب المصاحب للعائدين من الخارج من الرسوم الجمركية، والقرار كان حجة للهبوط، لأنّ موجة التراجع بدأت قبل تنفيذ وسريان القرار، كما كان عامل العرض والطلب حجة لرفع الأسعار.

وأشار إلى أنّ السوق مازال مستمرا في سيناريو خفض الأسعار للشراء وتعويض ما تم بيعه للمواطنين، ثم رفعها مرة أخرى للبيع في مستويات مرتفعة، لتعظيم الأرباح.

وأوضح أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 2663 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1997 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1554 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18640 جنيهًا.

تراجع أسعار الذهب في الأسواق المحلية

وكشف أنّ أسعار الذهب تراجعت بقيمة 45 جنيهًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات مساء أمس الأربعاء، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2420 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2375 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بنحو 15 دولارًا بالأسواق العالمية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1975 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1960 دولارًا.