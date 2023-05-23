«القومي للمرأة» بالدقهلية: تدريب سيدات قرى حياة كريمة على الأعمال اليدوية

نظم المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، دورة تدريبية اليوم الثلاثاء، للسيدات من أجل تعليمهن العمل اليدوي والتطريز بالمشاغل والوحدات الإنتاجية الخاصة بالمجلس بالمنصورة.

تعليم سيدات الدقهلية التطريز اليدوي

وقالت أمينة شلبي، مقرر الفرع بالدقهلية، لـ«الوطن»، إن المجلس ينظم تلك الدورات التدريبية لسيدات الدقهلية من أجل تعليمهن مهنة تساعدهن في حياتهن، «الهدف إننا نساعدها تعتمد على مهنة خاصة بها».

وأشارت أن المجلس قام بتنظيم الدورة التدريبية اليوم داخل المشغل التدريبي الإنتاجي التابع لفرع المجلس بالمنصورة: «ساعدنا سيدات كثيرة من خلال الدورة، وإيدينا على إيدهم نساعدهم في امتلاك وظيفة خاصة بهم».

وأضافت أن التدريب جرى من قبل أستاذة بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة، وحضره 20 سيدة من قرى حياة كريمة بمركز شربين، وتضمن التدريب قص وخياطة بعض الشنط وإضافة بعض الحليات، بهدف تعزيز قدراتهن لإيجاد فرص عمل، ومصدر دخل لتحسين المستوى المعيشي لهن ولأسرهن.

أسواق خاصة بالمجلس لبيع المنتجات

وأوضحت أن المجلس يتيح للسيدات عرض منتجاتهن بعد عملها داخل منافذ البيع الخاصة بالجمعيات التابعة للمجلس، «بعد ما يتم تعليم السيدات على التطريز اليدوي وعمل شنط بالطباعة اليدوية، يتيح المجلس لهن فرصة عرض منتجاتهن في أسواق الجمعيات التابعة للمجلس».