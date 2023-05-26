دفن جثمان شخص لقي مصرعه في تصادم سيارتين بالإسماعيلية

أمرت نيابة مركز فايد الجزئية بمحافظة الإسماعيلية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بدفن جثمان شخص لقي مصرعه مساء أمس الخميس، في حادث قرب طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، وتسليم الجثمان إلى ذويه لدفنه.

وكانت قد انتدبت جهات التحقيق، مفتش الصحة في الإسماعيلية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، لمعاينة جثمان المتوفى بعد نقله بسيارة الإسعاف إلى ثلاجة مستشفى حميات الإسماعيلية، للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث، ووفاته متأثرا بإصابته، فيما تحفظت على السيارتين في الحادث لحين انتهاء التحقيقات.

تفاصيل تصادم سيارتين

شهدت وصلة أبو سلطان بين طريقي «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي و«الإسماعيلية - السويس» الصحراوي، تصادم سيارتين، وانتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث.

وأسفر الحادث عن مصرع رمضان محمد محمود الزيات، 49 سنة، مقيم بالغربية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية، فيما أصيب كلا من حمدي أبوزيد أحمد، 44 سنة، سائق، ومقيم المحلة الكبرى، باشتباه نزيف داخلي بالبطن واشتباه كسر بالعمود الفقري، وأصيب في السيارة الأخرى محمد سليم محمد، 25 سنة، مقيم الحسينية بالشرقية، مصاب اشتباه نزيف داخلي بالصدر واشتباه كسر بالعمود الفقري.

مصادر طبية: حالة المصابين غير مستقرة

وقالت مصادر طبية في مجمع الإسماعيلية الطبي، لـ«الوطن»، إن حالة المصابين غير مستقرة، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعات لمتابعة حالتهم الصحية.

واستدعت إدارة مجمع الإسماعيلية الطبي، برئاسة الدكتور حسين كساب، استشاري الجراحة والعظام والعمود الفقري والمخ والأعصاب والباطنة، للتدخل العاجل في حالة المصابين، وإجراء الجراحات اللازمة لهما.