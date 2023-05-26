مسجد الميناء بالغردقة يستقبل الآلاف في جمعة الصلاة على النبي (صور)

استقبل مسجد الميناء الكبير بالغردقة حوالي 17 ألف مصلٍ في جمعة الصلاة على الرسول، حيث توافد الآلاف من المواطنين من الكبار والصغار والأسر العائلات والأجانب المسلمون كأنه يوم العيد في مشهد يسر الناظرين.

جمعة الصلاة على الرسول

أدى الآلاف اليوم صلاة الجمعة في مسجد الميناء الكبير بالغردقة قبلة مساجد البحر الأحمر الذي يسع لحوالي 17 ألف مصل ٍفي جمعة الصلاة على الرسول كأنه يوم العيد، وحرص الجميع للصلاة على الرسول عقب الانتهاء من تأدية الصلاة طبقا لتعليمات وزارة الأوقاف توحيد الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام.

فضل الصلاة على الرسول

وأدى خطبة الجمعة الشيخ حسام الدين محمود أمام وخطيب مسجد الميناء الكبير بالغردقة، وأشار في الخطبة إلى فضل الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام وأهميتها في كل وقت وحين تفريج الكرب وجلب الرزق وراحة البال وطمأنينة القلب.

مسجد الميناء الكبير بالغردقة

يعتبر مسجد الميناء الكبير بالغردقة قبلة المصلين وهو أكبر مساجد البحر الأحمر، ويسع 17 ألف مصل ويضم مئذنتين شاهقتي الارتفاع و25 قبة و قاعتان إحداهما للمناسبات وأخرى للمحاضرات ومركز ثقافي إسلامي ويشبه مسجد النبوي.