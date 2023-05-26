«هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن»: الحوار الوطني يثري النقاش السياسي

استعرض برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «اكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، عدد جريدة «الوطن»، الصادر اليوم الجمعة 26 مايو 2023،

الحوار الوطني يثري النقاش

وقال الكاتب الصحفي وائل السمري، إن الحوار الوطني يثري النقاش حول القضايا الوطنية ويثري النقاش السياسي على مستوى شرائح كبيرة في المجتمع ويعيد طرح قضايا بشكل جديد على الناس، مستهدفا إيجاد الحلول المُثلى.

كيف نحقق الأحلام في الحوار الوطني؟

وأضاف السمري: «هذا الحوار الوطني للأحلام، فيجب أن يحلم الجميع بوطن أفضل، وسيتم العمل على تحقيق هذه الأحلام، وأتمنى من المشاركين في الحوار الوطني من أطياف سياسية أن يتخطوا الأحلام ووضع آليات للتنفيذ وتخطي ثقافة إن لم يحدث ذلك سيتحول الأمر إلى مجرد استعراض، لكن كل الؤشرات تؤكد الجدية والوصول إلى حلول ».