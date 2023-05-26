«الآثار» تقلص «الكاش» في بيع تذاكر الأهرامات.. الدفع بالفيزا

كشف الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة للتحول الرقمي، عن الانتهاء من تحويل المواقع الأثرية والمتاحف في محافظة أسوان إلى السداد غير النقدي بشكل كامل، حيث تتميز هذه المدينة بأنها أكثر المدن المصرية الغنية بالآثار والمتاحف، وأكثر محافظة ذات طابع أثري في مصر بعد الأقصر.

وأضاف شريف لـ«الوطن»، أن الوزارة بدأت اليوم في إيقاف السداد النقدي بمنطقة آثار الهرم حيث يتاح شباك واحد فقط للكاش مقابل 7 للكروت البنكية أو ميزة، بالإضافة للموقع على الإنترنت egymonuments.com وسيتم إلغاء السداد النقدي بالكامل في الأهرامات اعتبارا من 1 يونيو 2023.

خطة للرقمنة في إطار تنفيذ استراتيجية تطوير السياحة

وأكد شريف، أن الوزارة لديها خطة كبرى للرقمنة في إطار تنفيذ استراتيجية تطوير السياحة المصرية، أبرزها الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ورفع كفاءة خدمات الإنترنت داخل الفنادق المصرية حيث يتم رفع كفاءة الإنترنت بفنادق 4 أو 5 نجوم، مقدرًا إجمالي عدد المنشآت الفندقية في المقصد المصري بنحو 1200 فندق، بينها 400 تقريبا من فئة 4 و5 نجوم على مستوى الجمهورية.

أجمالي عدد القطع الأثرية المستهدف تسجيلها

ونجحت الوزارة حتى الآن في تسجيل نحو 110 آلاف قطعة أثرية متواجدة في 23 مخزنًا ومتحفًا تمثل 10% تقريبًا من إجمالي عدد القطع الأثرية المستهدف تسجيلها، والتي تتراوح ما بين 2 إلى 3 ملايين قطعة، مرجعًا السبب وراء عدم القدرة على حصر عدد القطع بشكل دقيق إلى عمليات التسجيل المزدوج لها، علاوة على تنفيذ اكتشافات أثرية جديدة طوال الوقت.