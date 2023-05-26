«صرف الإسكندرية» تستقبل وفدا من جنوب أفريقيا لبحث سبل التعاون المشترك

استقبلت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وفدا من دولة جنوب أفريقيا، للتعرف على جهود الشركة الصرف في التعامل مع مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار، وكذلك عرض التحديات التي تتعرض لها دولة جنوب أفريقيا في أداء الخدمات للمواطنين.

ورحب اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بالوفد الجنوب أفريقي، معربا عن خالص تقديره واعتزازه بالزيارة، واستعرض مراحل تطور منظومة الصرف الصحي والتحديات التي تواجه المنظومة في السنوات الأخيرة وأساليب التعامل مع مياه الأمطار، وجهود الشركة في مجال حماية البيئة والمعالجة والصرف الصناعي، كما استعرض عدد من مشروعات البنية التحتية بالإسكندرية وأثرها على تطوير الأداء لخدمة المواطنين، وكذلك مشروعات الحفاظ على الطاقة واستخدام الطاقة البديلة لتشغيل المحطات للحفاظ على البيئة.

الدولة المصرية تهتم برفع الخدمات

وأكد رئيس صرف الإسكندرية اهتمام الدولة المصرية برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وأبرز المشروعات الجارية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري وهي مشروع القرن الـ21 في مصر، والذي سيحدث تغيير جوهري وطفرة حقيقية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وفي تطوير حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات.

تدريب الكوادر البشرية

وأشار إلى أن أهم الأصول التي يتم الاستثمار فيها وتطويرها هي المورد البشري، فالشركة تولي اهتماما كبيرا لتدريب الكوادر البشرية لدورها الهام في بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين، والنهوض بمختلف القطاعات الفنية والإدارية والتجارية وانعكاسها على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكد على دور الشركة القابضة والشركات التابعة لها في حماية البيئة من الملوثات ودعم الدولة الكبير في مجال التعامل مع المخلفات الصلبة وكافة العناصر المرتبطة بها من نقل المخلفات والمدافن الصحية وتوليد الطاقة، وإعادة الاستخدام الآمن لكافة نواتج عملية المعالجة.