ميس حمدان تطرح أغنيتها الجديدة «شيك ومهندم» الثلاثاء المقبل

روّحت الفنانة ميس حمدان، لأغنيتها الجديدة «شيك ومهندم»، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، كاشفة عن موعد طرحها.

موعد طرح أغنية شيك ومهندم لميس حمدان

ونشرت ميس حمدان جزءًا من الاغنية، وعلقت عليها: «أغنية الصيف اللي هترقصوا كلكم عليها يوم الثلاث الجاي على قناتي على يوتيوب شيك ومهندم».

وتغيب ميس حمدان عن الساحة الفنية، منذ أكثر من 3 أعوام، إذ كان آخر عمل فني لها عام 2020، وهو مسلسل «ونسني»، التي كانت تدور أحداثه حول يقوم عدد من الشباب بعمل مشروع لهم، وهو عبارة عن تطبيق اسمه ونسني، وهدفه مساعدة من يشعر بالوحدة، وفي كل حلقة تكون هناك مهمة يخرج فيها أحد أفراد الشركة أو أكثر، وتكون مهمته أن يونس العميل ويحصل على تقييم عالي.

وشارك في بطولة «ونسني» عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمود الليثي، حازم إيهاب، أحمد سلطان، سارة درزاوي، بسنت شوقي، هنا غنيم، عبير منير، أسامة عبدالله، سامي مغاوري، حنان سليمان، ماجد المصري، محمد عز.