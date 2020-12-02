ميس حمدان عن القاهرة السينمائي: الريد كاربت حاجة تفرح القلب

أعربت الفنانة ميس حمدان عن سعادتها البالغة بدعوتها لحضور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الحالية الـ42، واصفة المهرجان بـ"ده مهرجان بيتنا، وقلب مصر ونبض مصر"، موضحة أنها ستذهب للمهرجانات في دول عديدة من أجل اسم مصر، وتشريف اسم الدولة المصرية.

وأضافت ميس، خلال لقائها على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، الذي يُعرض على شاشة "DMC": "ما بالكم بقى بمهرجان يقام في مصر، ده مهرجان بلدنا، لازم نبقى موجودين ولازم ندعمه، ومبسوطين جدا جدا بالتنظيم الأكثر من رائع، الريد كاربت حاجة تفرح القلب".

وعن إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" سابقا، وجهت حديثها للمواطنين: "الحمد لله بقيت كويسة دلوقتي، خدوا بالكم من نفسكم كويس، هي تجربة وحشة مش جسديا لكن نفسيا، إنك تعزلي نفسك مدة طويلة ومتقابليش جمهورك ولا تخطلتي بالناس دي حاجة صعبة جدا".

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان المقرر إقامته فى دار الأوبرا المصرية.

ويقدم حسني أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي، رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.