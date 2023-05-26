مساجد مصر تتزين بالصلاة على النبي بعد الجمعة.. «ذكر وبركة وثواب»

ساحة واسعة أمام جامع بمساحة بسيطة، يفترشها المصلون للاستماع لإمام يخطب بكلمات تعظ المصلين وتعلمهم أمور دينهم وتنصحهم لأمور دنياهم، في خطبة الجمعة اليوم بعنوان «فضائل الصلاة على النبي»، وفور انتهائهم من أداء الفريضة، على صوت لاإمام في المكبر وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة التشهد، ومعه يردد المصلين، في المرة الأولى لتنفيذ قرار وزارة الأوقاف بتخصيص 5 دقائق للصلاة على النبي عقب صلاة الجمعة.

الصلاة على النبي

على بعد 10 خطوات من بداية شارع الدكتور محمد عبده السعيد بمنطقة الدقي في الجيزة، يظهر مسجد هيئة التدريس الذي علا صوت مكبره بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعض المصلين ظلوا داخل المسجد، يرددون صيغة الصلاة على النبي مع الإمام، والبعض الآخر رددوها خلال خروجهم من المسجد ومشيهم إلى المنازل أو العمل.

«اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد»، هكذا ردد الإمام والمصلون في صوت واحد عقب صلاة الجمعة، صوت ظل يقال في أغلب المساجد في الوقت نفسه، بالنصف الثاني من التشهد.

صلاة الجمعة

الحاج عبد القوي أحد المصلين بمسجد «النور» في الدقي تحدث عن سماعه لأمر الصلاة على النبي لأول مرة رغم عمره الذي تجاوز الـ50 عاما، موضحا أنه أمر جيد بالنسبة له، فبدلا من الخروج من المسجد بعد الصلاة مباشرة، أصبحت الصلاة على النبي تجعله يمكث لدقائق داخل المسجد يذكر الله ويصلي على رسوله.

ويلتقط نجله أحمد عبد القوي أطراف الحديث من والده، حول قيمة الصلاة على النبي بالنسبة لهم لأول مرة بعد صلاة الجمعة، بأنها خطوة جميلة يجمع فيها الفرد الحسنات، ويصلي على الرسول كما أمر الله سبحانه وتعالى: «لفيت على الجوامع عشان أسمع الصلاة على النبي، بدل ما نقعد نحكي واحنا مروحين أدينا بنذكر الله وبناخد ثواب وبركة لحد ما نوصل بيتنا».