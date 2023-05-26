زيادة 22% في أعداد السياح الوافدين للأقصر وأسوان خلال الثلث الأول من 2023

كشف محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إنه وفقا للإحصاءات التي أعدتها اللجنة لحركة السياحة الوافدة إلى مدن الصعيد، خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري، فإن أعداد السياح الوافدين لمصر خلال الثلث الأول من عام 2023، ارتفعت بمعدل نحو 22% خلال ذات الفترة من العام الماضي، كما ارتفع أيضا متوسط إنفاق السائح خلال تلك الفترة بنحو 20% عن الفترة نفسها عام 2022.

زيادة فى أعداد السياح الوافدين للأقصر وأسوان خلال أبريل

وأوضح «عثمان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه وفقا للإحصاءات التي أعدتها لجنة تسويق السياحة الثقافية، فإن الحركة السياحية التي استقبلتها الأقصر وأسوان، خلال شهر أبريل الماضي، ارتفعت بنسبة 25%، بالمقارنة بالشهر ذاته من عام 2022، موضحا أن متوسط مدة إقامة السياح خلال الشهر نفسه كانت أعلى من نظيره العام الماضى.

تراجع الحركة السياحية إلى الأقصر وأسوان

وأشار إلى أن الحركة السياحية الوافدة إلى الأقصر وأسوان، بدأت حاليا في التراجع، مقارنة بالأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري، وذلك بسبب دخول فصل الصيف، وارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير، وهو ما يؤثر بالسلب على قدوم السياح، موضحا أن أعداد السياح ستبدأ في الارتفاع بشكل مطرد، بداية من شهر أكتوبر المقبل.