«تسويق السياحة الثقافية»: زيادة مرتقبة للزائرين العرب خلال الصيف

قال هشام إدريس عضو لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن هناك زيادة مرتقبة للزائرين العرب خلال الصيف، لا سيما من دول الخليج العربي، موضحا أن الملتقى العربي للسياحة والسفر الذي اختتم أعماله يوم الخميس الماضي شهد عقد اتفاقات بين شركات سياحة عربية ونظيرتها مصرية، لتسيير رحلات إلى مصر خلال الموسم الصيفي.

ذروة السياحة العربية تبدأ يونيو المقبل

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن ذروة الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية ستكون خلال الفترة من شهر يونيو المقبل حتى نهاية شهر أغسطس، موضحا أن التدفقات العربية ستبدأ في القدوم إلى المدن السياحية عقب انتهاء الموسم الدراسي، منوها بأن أعداد جيدة من سياح دول الخليح تفضل قضاء إجازة الصيف بالمقصد السياحي.

وأشار عضو لجنة تسويق السياحة الثقافية، إلى أن غالبية السياح العرب الوافدين لمصر يحرصون خلال زيارتهم بمصر على زيارة مدن القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، لافتا إلى أن القاهرة تعتبر أكثر المدن والمحافظات التي يقصدها السياح العرب.

وأوضح أن السياحة العربية مهمة جدا لمصر، إذ تمثل 25 إلى 30% من إجمالي الحركة السياحية التي تستقبلها مصر سنويا من مختلف دول العالم.