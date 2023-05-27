تعليمات يجب على الحجاج اتباعها عند دخولهم الأراضي السعودية

وضعت وزارة الحج والعمرة السعودية، بعض التعليمات والتوصيات التي يجب على الحجاج اتباعها والالتزام بها، عند دخولهم إلى الأراضي الحجازية لأداء فريضة الحج 2023.

وتأتي التعليمات التي يجب اتباعها عند دخول الأراضي السعودية، وفقا لما ذكرته وزارة الحج والعمرة السعودية، كما يلي:

تعليمات يتبعها الحجاج عند دخول الأراضي السعودية

- عدم حمل الأكياس البلاستيكية.

- عدم حمل عبوات المياه والسوائل.

- عدم حمل الأمتعة الغير مغلفة.

- يجب ملء الإقرار الجمركي عند الدخول إلى المملكة العربية السعودية.

- إذا كنت تحمل عملات تزيد عن 60 ألف ريال أو سبائك بقيمة 60 ألف ريال سعودي يجب الإفصاح عن ذلك.

أسعار تذاكر الحج

تختلف أسعار تذاكر الحج من شركة مصر للطيران، وفقا لما قاله علاء أبو زينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، في تصريحات لـ«الوطن»، وفقا للوقت وبرنامج الرحلة ودرجة الإقامة ومكانها، وتاريخ السفر والعودة إلى البلاد، حيث تبدأ من 22 إلى 50 ألف جنيه.