متى تبدأ إجازة الحج 1444 بالمملكة؟.. بأجر كامل وبعد أقل من شهر

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، متى تبدأ إجازة الحج 1444 بالمملكة؟، لمختلف القطاعات سواء للعاملين في القطاعات العامة والخاصة، والخاصة غير الربحية، حيث يؤكد قانون العمل بالمملكة أحقية العامل في الحصول على إجازة بأجر كامل خلال فترة الأعياد.

وتقدم بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، متى تبدأ اجازة الحج 1444 بالمملكة؟، وفق المعلن من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية.

متى تبدأ اجازة الحج 1444 بالمملكة؟

وتختلف إجازة الحج للعام الجاري للعاملين في المملكة العربية السعودية حسب القطاع العام أو الخاص أو الخاص غير الربحي، وأفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن للعاملين بالمؤسسات ومنشآت القطاع العام والتابع للدولة العربية الشقيقة، الحصول على إجازة الحج بداية من 5 ذي الحجة الموافق 23 يونيو، وتستمر لمدة 8 أيام وحتى 13 ذي الحجة الموافق 1 يوليو المقبل.

أما العاملون بالقطاع الخاص أو الخاص غير الربحي، فكشفت وزارة الموارد البشرية في السعودية إن موعد بداية إجازة الحج 1444ـ يبدأ من يوم 9 ذي الحجة أي يوم عرفة، والموافق 27 يونيو وتستمر لمدة يومين حتى 10 ذي الحجة الذي يتزامن يوم 1 يوليو المقبل.

موعد عيد الأضحي المبارك في السعودية

يأتي عيد الأضحي المبارك فلكيًا هذا العام، في 28 يونيو 2023، ويحصل العاملون على إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاع العام والخاص.