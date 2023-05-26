غيوم كثيفة تغطي سماء الأقصر مع ارتفاع درجات الحرارة

تشهد محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، موجة من الطقس السيئ، إذ غطت السحب الكثيفة سماء مدن المحافظة وحجبت أشعة الشمس مع ارتفاع في درجات الحرارة وسط توقعات بسقوط أمطار.

رفع درجة الاستعداد

وأعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عن رفع درجة الاستعداد تحسبا لحدوث أي طوارئ وتداعيات نتيجة تغيرات حالة الطقس على مدار اليوم.

ووجه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، برفع حالة الاستعداد وانعقاد غرف عمليات المحافظة ورئاسة المراكز بصفة مستمرة والتنسيق مع جهات الاختصاص لرصد ومتابعة توقعات حالة الطقس والتعامل الفوري مع أي طوارئ تنتح عن تغيرات حالة الطقس على مستوى جميع المراكز وخاصة فى المناطق النائية والمعرضة لهبوب العواصف والرياح عليها.

طقس متقلب وسقوط للأمطار

وكانت محافظة الأقصر، شهدت منذ بداية هذا الأسبوع، طقسا متقلبا مع ارتفاع في درجات الحرارة وسقوط أمطار على فترات متقطعة في أماكن متفرقة مع تجمع للسحب الكثيفة التي غطت جميع أرجاء المحافظة، كما تسببت في إلغاء رحلات البالون الطائر 4 أيام على التوالي بسبب سرعة الرياح والعواصف الترابية.