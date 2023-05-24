بدء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الأقصر

اختتمت مديرية تعليم الأقصر، اليوم الأربعاء، أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية، إذ بدأت المديرية أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الأقصر، بعد انتهاء ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني الذي بدأ في 18 مايو واختتم اليوم 24 مايو 2023.

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الأقصر

ويجرى تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الأقصر بالكنترولات، تمهيدًا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة الأقصر بعد انتهاء رصد وتقدير الدرجات، بمتابعة الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

الالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح

ووجّه وكيل الوزارة، مقدري الدرجات بالدقة والالتزام بمعايير قواعد أعمال التصحيح، وإعطاء كل طالب حقه والتأني في كافة الأعمال، مؤكدًا أنه يتابع أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الأقصر ورصد الدرجات في غرف الكنترولات، وحث أعضاء الكنترولات على الدقة في أعمال رصد الدرجات وسرية العمل.

17 ألف طالب أدوا الامتحانات بالأقصر

ويبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الأقصر، 17910 يؤدون امتحاناتهم في 110 لجنة امتحانية، بسبع إدارات تعليمية.