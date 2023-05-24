رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يلتقي محافظ الأقصر لبحث التعاون المشترك

التقى الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، بمقر الديوان العام للمحافظة، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين، وسبل دعم المحافظة للجامعة.

أكبر الجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية

واستعرض الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، كليات وبرامج جامعة طيبة التكنولوجية، وإمكانياتها المادية والبشرية الكبيرة إذ تقع الجامعة على مساحة 130 ألف متر مربع بتكلفة اقتربت من المليار جنيه، وهى أكبر الجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية، من حيث المساحة والتكلفة.

وناقش الجانبان المشكلات التي تعاني منها الجامعة، وعلى رأسها مشكلة توصيل المرافق الحيوية، وسبل دعم جامعة طيبة التكنولوجية، لكي تؤدي دورها التعليمي لأبناء إقليم جنوب الصعيد على أكمل وجه.

صرح تعليمي تكنولوجي يدعم المنشآت السياحية والصناعية

ووعد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بحل تلك المشكلات، مؤكدا أنه سيجري زيارة تفقدية للجامعة في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن المحافظة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لجامعة طيبة التكنولوجية، كونها صرحا تعليميا تكنولوجيا سيدعم المنشآت السياحية والصناعية في الأقصر والمحافظات المجاورة بكوادر بشرية مؤهلة ومدربة وفق أحدث النظم التعليمية التكنولوجية.