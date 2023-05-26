«المنشآت الفندقية»: ارتفاع الطلب على الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان

كشف محمد أيوب، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة، عن زيادة نسب الطلب من الزوار الأجانب على الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان خلال الموسم الشتوي المقبل الذى يبدأ أول شهر أكتوبر، لافتا إلى أن تلك النسب سترفع من عدد الفنادق العائمة التي تقل السياح، موضحا أنه من المتوقع أن تبلغ أعداد الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان خلال الشتاء المقبل إلى ما يقرب من 200 فندق.

رحلات النايل كروز أحد أدوات الجذب السياحي لمصر

وأضاف عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية لـ«الوطن» أن الموسم السياحى الشتوى الماضى شهد أيضا إقبالا جيدا من السياح الأجانب على الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان، لافتا إلى أن رحلات النايل كروز باتت واحدة من أهم عوامل جذب السياح الأجانب لزيارة المدن السياحية بالصعيد.

إقبال كبير من السياح على الرحلات النيلية

ومن جهته قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن سياح العديد من الدول مثل اسبانيا وفرنسا وإيطاليا وأمريكا وبعض دول جنوب شرق أسيا تفضل خلال زيارتها لمدن الصعيد السياحية السفر عبر الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان ،لافتا إلى أنه خلال فصل الشتاء الماضي تخطت نسب إشغال الفنادق العائمة حاجز الـ 90%.

يشار إلى أن عدد الفنادق العائمة المرخصة سياحيا تبلغ نحو 262 فندقا.