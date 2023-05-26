واشنطن بوست: موسكو تستهدف كييف بوابل من الهجمات الصاروخية

ذكر مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أن القوات الروسية شنت اليوم الجمعة عدة هجمات صاروخية مستهدفة العاصمة الأوكرانية كييف.

مناطق الهجمات الصاروخية الروسية

وأضاف المقال الذي شارك في كتابته كل من إزوبيل كوشيو وكيليسي أبيلز، أن الهجمات الصاروخية الروسية شملت مناطق أخرى في أوكرانيا مثل منطقة دينبرو، موضحا أن الهجوم على العاصمة كييف هو الـ 13 من نوعه الذي تقوم به القوات الروسية منذ بداية الشهر الجاري.

الموقف الأوروبي من الأحداث في أوكرانيا

ويتطرق المقال إلى الموقف الأوروبي من الأحداث الجارية في الوقت الراهن في أوكرانيا، إذ يشير إلى أن عددا من الدول الأوروبية تأتي في مقدمتها الدنمارك وهولندا توصلت لاتفاق، طبقا لما ذكره وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يتم بمقتضاه تكوين تحالف دولي لتزويد أوكرانيا بطائرات «إف-16» المقاتلة، فضلا عن تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدامها وصيانتها.

وأوضح الوزير الأمريكي، أن بلاده تساهم في برامج تدريب القوات الأوكرانية التي سوف تتم في بعض الدول الأوروبية.

وأضاف المقال، أن إدارة الرئيس جو بايدن كانت قد تراجعت الأسبوع الماضي عن موقفها الرافض توفير طائرات «إف-16» لأوكرانيا، وأعلنت موافقتها على تزويد كييف بذلك الطراز من الطائرات الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه المطلق لأوكرانيا على المستوى السياسي والاقتصادي لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية في مواجهة الآلة العسكرية الروسية.

ويتناول المقال تصريحات دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الجمعة، التي يقول فيها إن الأزمة في أوكرانيا قد يطول مداها ليمتد إلى عقود، موضحا في الوقت نفسه أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى هدنة قد تستمر لمدة ثلاث سنوات يعقبها استئناف القتال مرة أخرى.

وفي الوقت نفسه يشير المقال إلى الضغوط التي تمارسها بعض الدول الحليفة لأوكرانيا على روسيا من أجل إجبارها على العدول عن قرار الحرب، حيث يتطرق إلى إعلان اليابان فرض عقوبات على موسكو جراء العملية العسكرية في أوكرانيا.

ولفت المقال إلى أن القرار الياباني يأتي في أعقاب قمة لمجموعة الدول الصناعية السبع التي استضافتها مدينة هيروشيما اليابانية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن القرار يشمل تجميد أصول 78 كيانا و17 شخصية روسية إلى جانب فرض حظر واردات على 80 كيانا روسيا.

وأشار المقال في الختام إلى أن تحسن الأحوال الجوية في المنطقة يوحي بقرب قيام القوات الأوكرانية بعملية عسكرية مضادة على القوات الروسية بهدف استرداد الأراضي التي تقع تحت سيطرة الجانب الروسي.