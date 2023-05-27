التفاصيل الكاملة لفيلم محمد هنيدي «البريمو»

يواصل الفنان محمد هنيدي، تصوير فيلمه الجديد «البريمو» بأحد «اللوكشينات» بمنطقة الشيخ زايد، تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي.

شخصية محمد هنيدي بفيلم البريمو

وعلم «الوطن» أن محمد هنيدي يُجسد دور بائع بطيخ، جاء من إحدى محافظات الصعيد، تدور الأحداث في إطار كوميدي، إذ يعود هنيدي إلى التعاون مع المخرج سعيد حامد مرة أخرى.

وكان محمد هنيدي وسعيد حامد، حققا نجاحا كبيرا، قبل سنوات طويلة من الغياب، إذ جمعهما مجموعة من الأفلام في السابق، منها «صاحب صاحبه»، «جاءنا البيان التالي»، و«همام في أمستردام»، و«صعيدي في الجامعة الأمريكية».

أبطال فيلم البريمو

ويشارك فى فيلم «البريمو»، عددا كبيرا من الفنانين بجانب محمد هنيدي، أبرزهم غادة عادل، أحمد بدير، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.