تدريبات شاقة لخالد النبوي استعدادا لفيلم أهل الكهف

نشر خالد النبوي، عبر حسابه على الفيس بوك، جانب من تدريباته على المبارزة بالسيف، وذلك من أجل دوره في فيلم أهل الكهف.

عودة تصوير فيلم أهل الكهف

وعاد تصوير فيلم أهل الكهف بعد توقف دام أكثر من عام بسبب مشكلات إنتاجية، والفيلم تدور أحداثه في حقبة زمنية قديمة.

وكان خالد النبوي نشر صورة له مع المخرج عمرو عرفة، وكتب على الفيسبوك: «شخصية جديدة بقى فيلم أهل الكهف عن مسرحية الأستاذ توفيق الحكيم.. سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة».

يذكر أن فيلم أهل الكهف، تشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين؛ من بينهم محمود حميدة، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، فتحي عبد الوهاب، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أحمد عيد، ماجد المصري، خالد الصاوي، إياد نصار، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

آخر أعمال خالد النبوي

يذكر أن آخر أعمال خالد النبوي، مسلسل الإمام الشافعي، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وحصد العديد من الإشادات طوال فترة العرض.