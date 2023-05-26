موجة حارة تضرب الإسكندرية.. والشواطئ كاملة العدد في أول أيام الإجازة 

ضربت الإسكندرية، موجة حارة مع أول أيام إجازة الصيف الحالي بعد انتهاء امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية حيث وصلت درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية مع ارتفاع نسبة الرطوبة التي تصل إلى 60% ما تبعه إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية، تزامنا مع إجازات الصيف وعطلة نهاية الأسبوع، واحتياجات المواطنين إلى الشواطئ

استعدادات شواطئ الإسكندرية لاستقبال الزائرين

وأنهت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف كافة التجهيزات والاستعدادات الأخيرة لجميع شواطئ الإسكندرية البالغ عددهم 65 شاطئ وذلك لاستقبال المصطافين من مواطني وزائري الإسكندرية، خلال موسم الصيف.

إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية

وقال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الإسكندرية شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على الشواطئ اليوم بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالإضافة إلى بدء الإجازة.

رفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية

وأضاف «عبد الرازق» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى رفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية بسبب هدوء الأمواج خلال اليوم الجمعة ما جعلها فرصة للمواطنين من أجل الاستمتاع بالإجازة.

مواجهة ظاهرة استغلال رواد الشواطئ

وشدد على مواجهة ظاهرة استغلال رواد الشواطئ وفرض الإتاوة، والإكراميات بالإجبار، لافتا إلى تخصيص أرقاما للشكاوى بالإضافة إلى التواصل عبر صفحة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وعبر الموقع الإلكتروني لها.