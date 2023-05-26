مفتى الجمهورية لقناة الناس: الاحتيال للحصول على تأشيرة الحج غير مقبول

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن أحكام الحج لها العديد من الفتاوى بمختلف السياقات والأسس، وتتتغير الفتاوى بتغير السبب الذي أدى لتغييرها، ويمكن أن يتعجب الناس من ذلك عند الخروج لحج بيت الله الحرام، فالبعض لا يحصل على تأشيرة الحج ويصيبه الهم وعدم الارتياح ويقول في القديم لم يكن هناك تأشيرة، ويفكر في الاحتيال على التأشيرة واستخراجها بوسائل مختلفة ويدخل لمكة بغير الطرق التى حددتها الأنظمة المعاصرة وهو أمر غير مقبول.

الزيارة لأداء العمرة أو الحج

وتابع «علام» خلال تقديمه برنامج «فتوى لها حكاية» المذاع على قناة الناس اليوم الجمعة: «هذه النظرة ليست سديدة وتحتاج إلى أن يتأمل الإنسان فيما يفلعه، ويعلم أن من كتب الله له الحج، ييسر عليه الزيارة لأداء العمرة أو الحج، ومهما حدث يحصل على نصيبه، ويجب أن يترك الأمر لله».

برامج للمرأة والطفل

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تذاع على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.