 إمام مسجد الحسين لـ قناة الناس: التنمر سلوك غير إنساني حاربه القرآن

قال الدكتور مصطفي عبدالسلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، إن التنمر سلوك قديم وجديد في نفس الوقت، لافتا إلى أنه يعتبر ظاهرة خطيرة جدا في المجتمعات، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نشأ في مجتمع جاهلي، كان فيه السخرية والاستهزاء والظلم والعدوان، وأكل أموال الناس.

الأخلاق والاحترام

وتابع إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «شوف كل مساوئ المجتمع الجاهلي، قدر سيدنا النبي يخرج أجيال منه على قدر عالى من الأخلاق والاحترام، والإنسان المفروض يكون مسالم ومسامح، لما يجنح ويبعد عن الإنسانية يصبح سلوك التنمر».

سلوك التنمر

وأضاف إلى أن القرآن الكريم حارب سلوك التنمر بشكل مباشر في سورة الحجرات ووضع علاج لها، في قوله سبحانه وتعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ».

برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تُبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.