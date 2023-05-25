أستاذ شريعة لـ قناة الناس: كل العلوم تحتاج إلى علم التصوف

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن التصوف هو علم مقصوده معرفة الله سبحانه وتعالى، لافتا إلى أن كل العلوم تحتاج إلى علم التصوف.

العصمة للأنبياء فقط

وتابع أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج «الطريق إلى الله»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «لا يوجد أي إنسان لا يخلو من العيوب، حتى الأولياء يمكن أن يخطئوا، فالعصمة للأنبياء فقط، وما دام يخطئ فإذن فيه عيب، والإسلام دين لا يوجد به كهنوت».

الإنسان يصلح عيوبه

وتابع: «طالما بشر بيخطئ يبقى لازم يصلح عيبه، طيب إيه اللى بيصلح العيوب، هو علم التصوف، اللي يعتبر فرض عين على كل مسلم، عشان الإنسان يصلح عيوبه، بالتالى نظر الفقهاء في فروض العين لإصلاح الدنيا، ونظر الصوفية في فرض العين لإصلاح الآخرة، لأنها هي الطويلة».

برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تُبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.