أمين الفتوى لـ قناة الناس: النبي علمنا حسن معاملة الجار حتى لو كان يهوديا

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا وأوصانا بحسن معاملة الجار بصرف النظر عن دينه، مستشهدا بالحديث النبوى الشريف: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه».

الإحسان بالقول والفعل للجار

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «حق الجوار من الأمور التى رغب فيها الشرع الشريف، وسيدنا النبي كان يكثر بالإحسان بالقول والفعل للجار، وتعلم منه الصحابة هذا، وليس الأمر قاصر على الجار المسلم، بل حتى المسيحيي واليهودي، شوف سيدنا عبدالله بن عمر، من كبار الصحابة، كان يعمل بحديث النبي، وكان يذبح شاه يتصدق بها فكان يقول لأهل بيته أهديتم جارنا اليهودي، فهذا دليل إن معامل الجار تشمل الجميع، أحسن معاملته اتبع جنازته».

برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.