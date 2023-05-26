تفاصيل حملة الصلاة على النبي في أكبر مسجد بالهند على خطى مصر

كشف الدكتور محمد عبد الحكيم الأزهري الأمين العام لجمعية الشبان السنيين، وإمام وخطيب جامع الفتوح أحد أكبر مساجد الهند، عن إقامة حملة لصلاة على النبي بعد صلاة الجمعة، وهو ما تم تنفيذه اليوم، موضحًا أنها تأتي في إطار تأييد مبادرة وزارة الأوقاف المصرية للصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد «صلى الله عليه وسلم».

خطبة الجمعة اليوم بالهند

كانت خطبة الجمعة في الهند اليوم، تحت عنوان «أهمية الصلاة والسلام على النبي المختار (صلى الله عليه وسلم) ومشروعيتها».

أشاد الدكتور محمد عبدالحكيم نائبًا عن مفتي الديار الهندية الشيخ أبو بكر أحمد، بقرار وزارة الأوقاف المصرية، وحرصها الدائم على اتباع نهج السلف الصالحين، وجهود الدكتور محمد مختار جمعة، في تعزيز الربط بين الأمة وخير الأمة (صلى الله عليه وسلم) بهذه المبادرة الطيبة، بالصلاة على هذا النبي (صلى الله عليه وسلم)، وفقا لـ«أ ش أ».

مجلس جماعي للصلاة على النبي

وعقد الدكتور محمد عبد الحكيم الأزهري مجلس جماعي للصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) مع جمع غفير من رواد المسجد الذين حضروا لصلاة الجمعة في جامع الفتوح أكبر مسجد في الهند دعمًا وتأييدًا للمبادرة المصرية.