مبادرة لتوفير شبكة ذهب بـ7 آلاف جنيه.. «خاتم ودبلة وحلق»

بين ليلة وضحاها تتغير أسعار الذهب، تارة يرتفع لكثرة الإقبال عليه، أخرى ينخفض لعزوف الناس عنه، تماماً كما هو الحال في هذه الأيام، حيث ينخفض عالميا ومحليا، وانخفض سعر الجنيه الذهب بقيمة 200 جنيه، منذ بداية التعاملات يوم السبت الماضي وحتى اليوم الجمعة.

مبادرات عديدة ينظمها الشباب لتخفيض أسعار الشبكة للمقبلين على الزواج، فعلى سبيل المثال لا الحصر، جاءت حملة الشباب لإلغائها في بعض القرى، ورغم عدم تحقيقها إلا أنها حاولت تغيير المفاهيم الخاطئة، كما ظهرت مبادرات أخرى لاستبدالها ببعض المعادن الأخرى مثل الفضة.

مبادرات إلغاء الشبكة

الحل في تخفيض أسعار الذهب، هو الوعي أولًا وفقا لما قاله أيمن حسني، خبير أسواق الذهب، لافتًا إلى أنه يجب على أولياء الأمور تسهيل الزواج على الشباب وعدم التكلف في طلب الذهب، وفقاً للمبادرة التي أطلقها.

وأضاف «حسني» في تصريحات لـ«الوطن»، أن سوق الذهب حاليا أصبح يُمكن الشباب من شراء شبكة كاملة بقيمة تبدأ من 7000 جنيه من عيار 12 والذي وصل سعره لـ1300 جنيه، وتتكون من «دبلة وخاتم أو حلق وأنسيال»، كما يتم توفير الذهب من بعض الماركات العالمية من عيار 18 و14، لكن الفرق أنه أخف كثيرا في الوزن.

حلول للمقبلين على الزواج

وأشار خبير أسواق الذهب إلى أن هذا النوع من الذهب مناسب لمن هم على وشك الزواج، في ظل تأرجح أسعار الذهب، وهو خطوة جديدة لدعمهم من أجل تخفيف الأعباء المادية عليهم، والمساهمة في رفع مستوى رضا راغبي الزواج وتلبية احتياجاتهم المتنوعة.

وتابع أنه يجب على تجار الذهب المبادرة بتوفير شبكات بأسعار بسيطة في المتناول بجودة وتصاميم أنيقة لجميع الأذواق، والهدف من هذه المبادرات، هو توفير خيارات متنوعة للشباب المقبلين على الزواج للاختيار من بينها.

بدائل الشبكة الذهب

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في فتوى رقم «7466» عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، بدائل الذهب التي يمكن تقديمها في الشبكة لدى الشباب المقبلين على الزواج.

وقال مفتي الجمهورية، إنه يمكن بالتراضي عند الخطوبة أن تكون الشبكة من أي شيء آخر له قيمة، مثل الفضة وغيرها من المصوغات غير الذهبية، موضحًا أنه لا مانع من ذلك شرعًا، كما أنه الأقرب لتحقيق مقاصد الزواج الشرعية بهدف التيسير على الزوجين والترغيب فيه، وكذلك تخفيف المؤونة على الخاطب، مما يحصل معه حفظ النسل، وغض البصر، وصيانة الفرج، وغيرها من المقاصد الشرعية الصحيحة في عقد النكاح.