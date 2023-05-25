كم خسر جرام الذهب خلال أسبوع؟.. تذبذب في الأسعار

خلال الآونة الأخيرة تشهد أسعار الذهب في الأسواق الكثير من التأرجحات بين صعود وهبوط، غير أنه خلال الأسبوع الماضي شهدت أسعار الذهب انخفاضا عيار 21 الأكثر مبيعا نحو 25 جنيها، بينما بلغت الانخفاض في سعر الجنيه الذهب قيمته 200 جنيه كاملة منذ بداية التعامل يوم الأحد الماضي وحتى يوم الأربعاء الماضي، وبهذا تكبد الذهب الكثير من الخسائر التي وصلت لمئات الجنيهات بالجرام في أسبوع.

أسعار الذهب يوم الأحد الماضي

مع وجود تحرك ملحوظ بالأسواق الأحد، سجل جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 2400 جنيه للجرام، بعد عودة الطلب وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

- عيار 18 سجل 2075 جنيها

- عيار 21 سجل 2400 جنيه

- عيار 24 سجل 2743 جنيها

- الجنيه الذهب 19200 جنيه

أسعار الذهب يوم الاثنين الماضي

شهد سعر الذهب يوم الاثنين الماضي تحركا ملحوظا في الأسواق، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 2445 جنيها للجرام، بعد عودة الطلب للارتفاع، وجاءت الأسعار كالآتي:

- عيار 18 سجل 2096 جنيها

- عيار 21 سجل 2445 جنيها

- عيار 24 سجل 2794 جنيها

- الجنيه الذهب 19560 جنيها

يوم الثلاثاء الماضي

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء الماضي و سجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 2420 جنيها للجرام، وجاءت أسعار الذهب في هذا اليوم:

عيار 18 سجل 2074 جنيها

عيار 21 سجل 2420 جنيها

عيار 24 سجل 2766 جنيها

الجنيه الذهب 19360 جنيها

أسعار الذهب أمس الأربعاء

هبط سعر الذهب مجددا في ختام تعاملات يوم الأربعاء الماضي، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا بمصر 2375 جنيها للجرام، وجاءت أسعار الذهب كالآتي:

عيار 18 سجل 2036 جنيها

عيار 21 سجل 2375 جنيها

عيار 24 سجل 2714 جنيها

الجنيه الذهب 19000 جنيه