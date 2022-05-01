نصائح لشراء شبكة ذهب في عيد الفطر.. «عشان ما تخسرش بعد كده»

مع اقتراب عيد الفطر المبارك 2022، تزداد حفلات الخطوبة والأفراح، والتي تعتبر خلالها الشبكة الذهبية من أهم متطلبات اتمام المناسبات السعيدة، لكن بسبب ارتفاع الأسعار في البورصات العالمية نتيجة لأسباب عالمية انعكس على الوضع المحلي، ما يجعل الكثيرين يبحثون عن كيفية شراء الشبكة بأفضل استثمار.

وفي هذا الصدد يستعرض موقع بوابة «الوطن» للراغبين في شراء الذهب كشبكة أو هدايا خلال عيد الفطر المبارك عن أهم النصائح خلال شراء الشبكة الذهبية أو هدايا وفق أحمد آجور صاحب أحد محلات الصاغة في منطقة الدقي، في السطور التالية:

تحديد العيار المراد

وبحسب «أحمد»، فإنّ لكل محافظة يكون هناك عيار للذهب شائع، ففي محافظات الوجه البحري والقاهرة يكون الذهب عيار 18 هو الأكثر رواجًا بسبب أشكاله المتعددة، وتعدد ألوانه وإضافة بعض فصوص الأحجار الكريمة أو الألماس، لكن ترتفع قيمة المصنعية والتي تتراوح ما بين 120 إلى 300 جنيه، بحسب القطعة.

أما الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا في المحافظات القبلية وخاصة الصعيد، ويتميز بانخفاض قيمة المصنعية، والتي تتراوح ما بين 75 إلى 120 جنيهًا، لكنها في الغالب تكون بأشكال محددة «سك» من دون نقوشات.

المشغولات التي تحتوي على فصوص

عند اختيار الشبكة الذهبية، يجب الانتباه إلى كونها تحتوي على فصوص أو أحجار كريمة أم لا، ويجب التأكد من البائع من أنها تدخل ضمن وزن المشغولات ويمكن بيعها فيما بعد، ويجب ذكر ذلك في الفاتورة.

اختيار مكان ذي سمعة جيدة ومعروف

عند شراء الذهب، خاصة بأسعار كبيرة، فيجب اختيار المحلات المعروفة وذات السمعة الجيدة، حتى يمكن العودة إليها في حالة حدوث أي مشكلة، كما يجب الحصول على فاتورة تحتوي على رقم السجل التجاري للمحل، ورقم البطاقة الضريبية، وأنّ تحتوي الفاتورة على سيريال نمبر حتى يمكن الاستدلال عليها فيما بعد، وأن تكون الفاتورة أصل وضهر «مكربن».