اقرأ غدا في عدد «الوطن».. الحوار الوطني بداية قوية لجمهورية التوافق

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

الحوار الوطني.. بداية قوية لـ«جمهورية التوافق»

«الوطن» ترصد حصاد 13 جلسة في أول أسبوعين وتسلط الضوء على أهم المقترحات والتوصيات

الأمم المتحدة: مصر ضمن الأكثر إسهاما في حفظ السلام

«عبدالخالق»: أكثر من 30 ألف مصري شاركوا في قوات حفظ السلام الأممية على مدار عشرات السنين

«البترول»: ندعم أنشطة الشركات العالمية ومجهوداتها داخل مصر

«الاقتصادي»: خطة قومية لتوطين الصناعة وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي

وتوصيات للنهوض بالسياحة وإنشاء المجلس الأعلى للحماية الاجتماعية

«الملا»: فرص استثمارية في مجال وقود السفن الأخضر

«عبدالقوي»: هدفنا التوصل إلى حلول مبتكرة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع في ظل تنوع وجهات النظر وعرضها بكل شفافية ووضوح

«الكشكي»: نحن أمام مشروع حقيقي لبناء مستقبل يتماشى مع «الجمهورية الجديدة».. والجميع يتحدث دون خطوط حمراء

الحكومة: لا زيادة في الرسوم على السلع المعمرة.. ورفع حد الإعفاء الضريبي 50%

تدعيمات القطبين للموسم الجديد

تنازلات بالجملة من «تاو» للبقاء في الأهلي.. و«كريستو» تحت المتابعة بعد الإصابة.. وجلسة خاصة لصناعة المستقبل

الصفحة الثانية

مباحثات «مصرية - إيطالية» للتعاون في مجالات تصنيع الصوامع والمطاحن والصناعات الغذائية

«القوى العاملة»: 2.2 مليار جنيه إعانات من «صندوق الطوارئ» لـ422 ألف عامل

وزير التموين يزور أكبر مزرعة في الاتحاد الأوروبي وكبرى الشركات المتخصصة في إنشاء مصانع الأعلاف

وزير الإسكان يتابع آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة بورسعيد الجديدة «سلام»

«الآثار»: كشف أثري ضخم اليوم يضم مجموعة فريدة من المومياوات

رئيس جهاز المدينة: جارٍ الانتهاء من تنفيذ 4340 وحدة سكنية.. وطرح قطع أراضٍ متنوعة

«الري»: تحديات كبيرة تواجه قطاع المياه أفريقيا وعالميا

الصفحة الثالثة

«الوطن» ترصد حصاد 13 جلسة في أول أسبوعين منذ انطلاق الحوار.. وتسلط الضوء على أهم المقترحات

بداية قوية لـ«جمهورية التوافق»

الصفحة الرابعة

«المحور السياسي»: 5 قضايا رئيسية في 8 جلسات وقوانين الأحزاب والمحليات والانتخابات تتصدر

استمرار العفو الرئاسي وغلق ملف الحبس الاحتياطي والقوائم النسبية غير المشروطة والمغلقة

«مستقبل وطن»: مستعدون للتعاون ترسيخاً للديمقراطية.. و«الوفد»: نتمسك بتعديل قانون الأحزاب.. وخبراء: تطبيق «الحوكمة» داخل الأحزاب السياسية لضمان النزاهة والشفافية

«فهمي»: لا بد من الاتفاق على ضرورة إحياء دور الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتقوم بدورها في خدمة المواطنين

«هلال»: هدفنا بناء دولة ديمقراطية.. والمحور السياسي الأهم لأنه يحدد نظام الحكم

جمال الكشكي: نحن أمام مشروع حقيقى لبناء مستقبل يتماشى مع «الجمهورية الجديدة»

عضو مجلس الأمناء: المشاركون في جلسات «الحوار» تحدّثوا دون خطوط حمراء.. والتجربة غير مسبوقة

الصفحة الخامسة

التنوع والموضوعية وتقبّل الآخر أهم سمات المناقشات.. والجلسات أنعشت الحياة السياسية.. وهناك مساحة واسعة لتمثيل الشباب لأنه جاء من أجل المستقبل

أثر الجلسات على الحياة السياسية

المحور الاقتصادي: 1070 شاركوا في مناقشة 5 قضايا.. ومقترحات لتطوير السياحة.. وإنشاء مجلس أعلى لـ«الحماية الاجتماعية»

طرح فكرة توحيد التشريعات لقطاع الصناعة.. ومناقشة موقف تصدير المواد الخام

«المحور المجتمعي»: حلول جادة لقضايا المرأة والهوية والتعليم والسكان

حضور واسع من المثقفين والفنانين في الجلسات.. محمود حميدة يؤكد أهمية حماية اللغة العربية.. ومنى زكي تطالب بتعديل قانون الوصاية

توصيات بإصدار قانون التعليم الموحد.. واستراتيجية لتدريب المعلمين وحل كثافة الفصول.. وتطوير التعليم

طلعت عبدالقوي: هدفنا التوصل إلى حلول مبتكرة قابلة للتنفيذ وعرضها بكل شفافية ووضوح

عضو مجلس الأمناء: الجلسات حققت نجاحا منقطع النظير وسنناقش 113 قضية ونرفع النتائج والمقترحات لـ«السيسي»

الصفحة السادسة

الطلاب الوافدون.. سفراء مصر في المستقبل

جذب الطلبة من مختلف الجنسيات على رأس أولويات «التعليم العالي»

«عاشور»: منظومة الطلاب الوافدين تشهد تطورا ملحوظا.. ونهدف لتكون مصر مركزا إقليميا لهم بما ينعكس على القدرة التنافسية الدولية للتعليم المصري

«سوهاج»: جسر للتواصل بين الجامعات والخريجين

و«الأهرام الكندية»: نطور البرامج التعليمية لخدمتهم

خبراء: الاهتمام بتطوير المنظومة خطوة إيجابية لأنها جزء من القوى الناعمة لمصر

د. شريف صلاح: زيادة أعداد الطلاب ترتبط بجودة الخدمة التعليمية

رئيس «المركزية للوافدين»: «ادرس في مصر» منصة شاملة لخدمة الطلاب

«أبوالعينين»: سيسهم في الارتقاء بالخدمة التعليمية المقدمة بالجامعات

الصفحة السابعة

من أجلك يا أهلي.. تنازلات بالجملة من «تاو» للبقاء في صفوف الأحمر.. «كريستو» تحت المتابعة بعد الإصابة في المونديال.. وجلسة خاصة لصناعة المستقبل

صفقة واحدة لا تكفي

اختيارات مبدئية

«فيتوريا» يحدد ملامح قائمة المنتخب ويستقر على 8 محترفين

«بن يوسف والجلاصي» في دائرة ترشيحات الزمالك للموسم الجديد.. و«ميهوب والسيد» في الصورة لحراسة المرمى

حتى لا يغضب الفرعون.. ليفربول يتراجع عن صفقة «مبابي».. و«تريزيجيه» على خطى «حجازي وحامد»

الصفحة الثامنة

جومانا مراد: والدتي وحماتي انهارتا من البكاء بعد مشهد وفاة زوجي بـ«عملة نادرة».. ولا أخشى الموت