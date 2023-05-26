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أحمد فهمي يطرح البوستر الرسمي لفيلم مستر إكس

كتب:

ياسمين محمود
08:26 م | الجمعة 26 مايو 2023
بوستر الفيلم

بوستر الفيلم

طرح الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البوستر الرسمي لفيلم مستر إكس، المقرر عرضه في موسم عيد الأضحي المقبل.

ونشر أحمد فهمي، البوستر الرسمي، وعلق عليه: البوستر الرسمي لفيلم مستر Ex عيد الأضحى بجميع السينمات، إنتاج أحمد السبكي، إشراف عام خالد السبكي، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب، أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبد الوهاب.

فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس يشارك في بطولته بجانب أحمد فهمي عدد كبير من نجوم الفن والكوميديا؛ أبرزهم: بيومي فؤاد، محمد أسامة «أوس أوس»، محمد أنور، هنا الزاهد، محمود حافظ، رحاب الجمل.

كما يضم الفيلم عددا من ضيوف الشرف، والعمل فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وقصة أماني التونسي، وسيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

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