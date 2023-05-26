مي سليم تهنئ شقيقتها ميس حمدان بأغنيتها الجديدة: «جامدة أوي»

حرصت الفنانة مي سليم، عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، على تهنئة شقيقتها ميس حمدان بأغنيتها الجديدة، والتي تحمل عنوان «شيك ومهندم».

ونشرت مي سليم الأغنية وعلقت عليها قائلة: «أغنية جديدة لميس حمدان شيك ومهندم ألف مبروك الأغنية جامدة أوي».

ميس حمدان تروج لأغنيتها الجديدة

وروجت الفنانة ميس حمدان، لأغنيتها الجديدة «شيك ومهندم»، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قبل طرحها بنشر البرومو الدعائي وعلقت عليه قائلة: «أغنية الصيف اللي هترقصوا كلكم عليها، على قناتي على يوتيوب شيك ومهندم».