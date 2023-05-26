رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مي سليم تهنئ شقيقتها ميس حمدان بأغنيتها الجديدة: «جامدة أوي»

كتب:

ياسمين محمود
09:11 م | الجمعة 26 مايو 2023
مي سليم

مي سليم

حرصت الفنانة مي سليم، عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، على تهنئة شقيقتها ميس حمدان بأغنيتها الجديدة، والتي تحمل عنوان «شيك ومهندم».

ونشرت مي سليم الأغنية وعلقت عليها قائلة: «أغنية جديدة لميس حمدان شيك ومهندم ألف مبروك الأغنية جامدة أوي».

ميس حمدان تروج لأغنيتها الجديدة 

وروجت الفنانة ميس حمدان، لأغنيتها الجديدة «شيك ومهندم»، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قبل طرحها بنشر البرومو الدعائي وعلقت عليه قائلة: «أغنية الصيف اللي هترقصوا كلكم عليها، على قناتي على يوتيوب شيك ومهندم».

اقرأ المزيد:

نجوم الفن يدعمون مي سليم بعد تعرضها لحادث سير: «ربنا يحفظك»

مي سليم تطمئن جمهورها بعد حادث التصادم: «الحمد لله الذي نجانا»

مي سليم تطمئن جمهورها على صحتها: أنا بخير

مي سليم ترفض الراحة رغم تعرضها لحادث.. ومصدر: تصور فيلم كابتن جاك في أكتوبر
بقلم ياسمين محمود