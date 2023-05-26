طارق رضوان: الحوار الوطني ناقش مقترح إنشاء مفوضية لإرساء حقوق الإنسان

قال الدكتور طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن جلسة القضاء على كل أشكال التمييز بالحوار الوطني، جرى فيها مناقشة إنشاء مفوضية خاصة مراجعة السياسات والتشريعات اللازمة، من أجل إرساء حقوق الإنسان في المجتمع المصري، من أجل الحد من ظاهرة التمييز.

رضوان: السلطة لدى المفوضية ستكون منبثقة من السلطات التشريعية

وأضاف «رضوان» خلال استضافته على فضائية «إكسترا نيوز لايف»، أن تلك السلطة التي ستكون لدى تلك المفوضية، منبثقة من السلطات التي تمنحها له السلطة التشريعية، وليس له ولاية من أي جهاز من أجهزة الدولة، لكن له الدور الرقابي التنفيذي على أجهزة الدولة التنفيذية والمعتمدة.

وتابع: «بعد الحوار الوطني، سيصدر عن القائمين على الأمانة العامة للحوار الوطني، تقريرا مفصلا بكل القضايا التي تم مناقشتها والنتائج المرجوة سواء مع أو ضد، لكن تلك التوصيات سيجرى نقلها إلى السلطة التشريعية، متمثلة في مجلسي النواب والشيوخ، لدراسة تلك التوصيات وإخراجها في إطار تشريعي منظم لعمل السلطة التنفيذية».