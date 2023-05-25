مقرر مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني: اتفقنا على اتخاذ قرارات تنفيذية

قال الدكتور أحمد عاشور مقرر مساعد لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، إن الجلستين المخصصتين للقضية السكانية امتدتا لأكثر من 8 ساعات، تحدث خلالها 150 شخصًا، أجمعوا على أن القضية لا تقل خطورة عن الإرهاب أمنيا واقتصاديا واجتماعيا.

عاشور: يجب مواجهة أسباب الزيادة السكانية

وأضاف «عاشور» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية خلود زهران على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الجميع اتفقوا أيضا مع المتخصصين والخبراء على ضرورة مواجهة أسباب الزيادة السكانية، وأهمها الاستمرار في الاستراتيجية بقرارات تنفيذية وليس ابتكار استراتيجية جديدة.

ولفت إلى أن الحوار الوطني به متخصصون من جميع محافظات مصر، واتفقوا على عدم حل مشكلة القضية السكانية بشكل مركزي، مع ضرورة التدخل التشريعي مثلا بتجريم الزواج في سن صغيرة، لأنه يؤثر على صحة الأم والطفل والأجيال التالية، ولا بد من أن يكون المجلس القومي للسكان مستقلا عن أي وزارة.