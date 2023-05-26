طارق رضوان: الحوار الوطني تلقى 180 ألف مشاركة من المواطنين

قال الدكتور طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الأمانة الفنية للحوار الوطني تلقت أكثر من 180 ألف مشاركة من المجتمع المصري بشكل عام، وكان أهم المحاور التي لاقت اهتماما خاصاح المحور المتعلق بحقوق الإنسان.

رضوان: وضع الرأي والرأي المعارض على حد السواء

وأضاف «رضوان» خلال استضافته على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الـ7 نقاط التي جرى التوصل إليها فيما يخص حقوق الإنسان والتي سيجرى مناقشتها خلال فعاليات المناقشات العامة الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ستكون متضمنه تلك الـ7 بنود، كما يتم وضع الرأي والرأي الآخر المؤيد والمعارض على حد السواء.

وتابع: «دورنا كمشرعين أن نأخذ تلك الإسهامات ونطبقها في إطار تشريعي، ونناقش اليوم، مفوضية عدم التمييز تحديدا، وتلك القضية هي نتاج لما وصلت إليه الدولة خلال الفترة الماضية، وهناك دول عديدة لديها تلك المفوضية وبات لزاما علينا السعي نحو إنشاء تلك المفوضية من أجل مراجعة السياسيات والتشريعات اللازمة لإرساء حقوق الإنسان في المجتمع المصري وعدم التمييز».