عماد الدين حسين: الحوار الوطني مهتم بشدة بقضية التعليم

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني واصل جلساته المهمة، من أجل مناقشة العديد من القضايا الوطنية، إذ شهد ملف التعليم اهتماما كبيرا، أمس، خلال مناقشته ضمن قضايا المحور الاجتماعي.

حسين: الزيادة السكانية تهدد جهود النمو

أضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «dmc»، أن الزيادة السكانية غير المسؤولة، تهدد كل الجهود الخاصة بالتنمية والاقتصاد بداخل الوطن، مشيرا إلى أنه لا مانع من الزيادة السكانية، إذ كان هناك تنمية تعادل ثلاثة أضعاف النمو السكاني الموجود.

وأوضح أن قضية المحليات كانت في غاية الأهمية، حيث أن هناك الكثير من المطالبات، حتى يتم وضع قانون خاص للإدارة المحلية، مؤكدا أن هناك قضية مهمة تخص المحور الاقتصادي، تأتي ضمن توطين الصناعة من أجل زيادة المساهمات الصناعية بداخل الدولة المصرية.

وتابع: «ينبغي علينا أن نبحث عن أفضل الطرق لدعم الصناعة المصرية، وكل التقديرات تشير إلى إن عدد المنضمين لأحزاب نحو مليون مواطن، ببلد تعداده وصل لـ110 ملايين، وهو أمر غير جيد، حيث يجب دعم الجانب السياسي خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الحوار الوطني ليس حوارا بين النخبة، لكن بين كل أطياف الشعب».