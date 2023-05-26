باحثة مصرية تفوز بمنحة الرابطة الأمريكية للجامعات: خضت منافسة شرسة

قالت الدكتورة سناء السيد، مدرس مساعد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم في جامعة المنصورة، إن الرابطة الأمريكية للجامعيات هي إحدى أعرق المؤسسات في أمريكا، وتأسست عام 1888، وتقدم منحا للطالبات الأمريكيات وغيرهن لدعمهن في البحث العلمي.

السيد: خضت منافسة شرسة

وأضافت «السيد»، خلال مداخلة لها عبر زووم ببرنامج «مصر تستطيع» ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية «dmc»، أنها نجحت في الفوز بالجائزة لعام 2023، بعد خوضها منافسة شرسة مع طلبة من دول أخرى في كل التخصصات.

وتابعت خلال مداخلتها بالبرنامج: تُرسل المشاريع البحثية للجان متخصصة تختار مجموعة قليلة من الأبحاث لتمويلها كل عام، ومن بين معايير الاختيار جودة البحث العلمي، وأن يكون له تأثير ملموس على فهم العلوم والطبيعة، وغيرها من المجالات.