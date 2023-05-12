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«مصر تستطيع» يستعرض موهبة طفل حصد جائزة عالمية في الرياضيات

كتب:

محمد عزالدين
09:38 م | الجمعة 12 مايو 2023
الطفل كمال

الطفل كمال

كشفت أسماء السيد، والدة الطفل كمال، تفاصيل حصول ابنها على بطولة الشامبيون العالمية لعام 2023، قائلة إن مستوى ابنها في الحضانة كان جيدا ويمتلك سرعة البديهة والحفظ، ويحل الكثير من الأرقام، ولاحظت أنه يتطور يوما بعد الآخر.

التحاق الطفل بكورس «يوسي ماس»

وأضافت «السيد»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أنها بدأت في تنمية الذكاء الذي يمتلكها ابنها «كمال» فقررت التحاقه بكورس «يوسي ماس» من سن 4 سنوات، وبدأ في أن يتطور مقارنة ببقية الأطفال.

ولفتت إلى أن ابنها التحق في أول بطولة للجمهورية وحقق المركز الثاني، والتي كان يتنافس بها 400 طفل، ثم التحق بعد ذلك ببطولات العالم سواء العربية أو الدولية منها بطولة «ألبروتو كوتو» التي التحق بها مرتين.

وأوضحت أن البطولة تطلب من المتسابق حل 100 مسألة في 10 دقائق إلا أن «كمال» حل 100 مسألة في 5 دقائق فقط، وحقق المركز الأول في الحساب الذهني، والتحاقه بالمسابقة للمرة الثاني حقق رقما قياسيا بحل 100 مسألة في دقيقة و35 ثانية.

حل 100 مسألة في 17 ثانية

من جانبه، قال الطفل كمال إنه يحلم في تحقيق نفس الرقم الذي حققه ألبرتو كوتو بحل 100 مسألة في 17 ثانية فقط، متابعا: «نفسي أعديه كمان».

وطلب الإعلامي أحمد فايق من الأم إجراء اختبار للطفل في حل مسائل قسمة وضرب على الهواء، وهو ما أجاده الطفل باقتدار.

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بقلم محمد عزالدين