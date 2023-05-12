أستاذ جراحة لـ«مصر تستطيع»: أجرينا تكميم معدة لفتاة بريطانية فضلت العلاج في مصر على بلادها

كشف الدكتور تامر نبيل عبد الباقي، أستاذ مساعد الجراحة العامة بطب الإسكندرية، تفاصيل إجراء جراحة تكميم المعدة لفتاة بريطانية في مصر، قائلا إنه سعيد أن اسم مصر أصبح وجهة مشرفة للطب، فخلال 8 سنوات جرى استقبال مرضى من أوروبا.

الفتاة عانت من السمنة الكبيرة

وأضاف «عبد الباقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أن هذه المريضة كانت تعاني من سمنة كبيرة، وتم إجراء العملية وبعد 3 أو 4 أيام من الشفاء الكامل زارت الأهرامات ثم عادت إلى بلدها، وتحدثت عن العملية في كل الصحف هناك.

ولفت إلى أن كتلة جسم الفتاة كبيرة وصلت إلى 60، وحسب طولها وصل وزنها إلى 190 كيلوجراما، وكانت شبه قعيدة، ولولا أن عمرها صغير كانت لن تستطيع التحرك، وبالتالي كانت تحتاج للمساعدة، وفي النهاية اختارت مصر لإجراء العملية.

التشجيع على السياحة العلاجية

وأشار إلى أنه يجب تشجيع السياحة العلاجية، نظرا لأنها تشكل مصدر دخل كبير لمصر، فبعدما يجري المريض العملية ويتعافى منها يستطيع أن يزور بعدها الأماكن السياحية، ويأخذ فكرة جيدة عن مصر والترويج لها.