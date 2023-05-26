الروبوت «توت» يحكي لـ مصر تستطيع أسباب السعادة ومفاهيمها

عرض الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، المذاع عبر قناة dmc، فقرة بعنوان «خطة التحول من متدرب إلى مدرب.. أطفال يخوضون التجربة بفضل دورات البرمجة والتعليم الإلكتروني»، ناقش خلالها طريقة الارتقاء في المجال، استنادا إلى دورات البرمجة للأطفال.

الطريق إلى السعادة مع أحمد فايق

وفي الفقرة الثانية، ناقش أحمد فايق مع الروبوت توت أول مذيع روبوت في مصر، في فقرة بعنوان «الطريق إلى السعادة مع أحمد فايق وتوت»، العديد من الأخبار التي أثارت ردود فعل عالمية.

وقال «فايق» للروبوت توت: «السعادة ليس في الشهرة والنجومية والفلوس.. وهناك اكتشاف علمي أكد أن السعادة في اللمة، وأن اللمة تقلل الأمراض والهموم»، فرد الروبوت توت: «هذا ليس له أي دراسات من قبل على الإنترنت» .

مقومات كثيرة للسعادة

رد فايق: «حاجات كتير كنا بنتريق عليها كانوا بيعملوها أجدادنا، ودلوقتي عرفنا قيمتها، وبنكتشف ده لحظة بلحظة، هناك مقومات كثيرة للسعادة على رأسها اللمة والعيلة، ومفيش أجمل في الدنيا من إنك قاعد في البيت، وسامع صوت والدك ووالدتك وأولادك والناس في الشارع وكل حاجة»، فرد «توت»: «خلاص يا فايق أنا مستقيل علشان أوطد علاقتي بأصدقائي في المجتمع».