باحث مصري يقدم روشتة لحل مشكلات العدوى البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية

قال الباحث الدكتور مصطفى عبدالسميع، الباحث المصري بجامعة فرايبورج في سويسرا، إنه سعيد للغاية بعد حصوله على لقب أفضل رسالة دكتوراه لعلوم الطب والحياة في عام 2022، وذلك من قبل جامعة «فرايبورج» بدولة سويسرا.

مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية

وأضاف «عبدالسميع»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على فضائية «dmc»، أنه لا يزال يقوم على إنتاج الكثير من الأبحاث المفيدة للبشرية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مجال تخصصه يتعامل فيه مع المشكلة الخاصة بمقاومة البكتريا للمضادات الحيوية، وهي المشكلة البحثية التي اجتمع عليها عدد كبير من العلماء حول العالم.

وأوضح أنه يتعامل كذلك مع تلك المشكلة مع الإنسان والحيوان والبيئة عبر إجراء الكثير من الاختبارات من أجل الوصول لنتيجة بخصوص هذا الأمر، إذ أنه يمكن لمثل تلك البكتريا مقاومة المضادات الحيوية بلا استثناء.

انتقال البكتريا عبر الغذاء والمياه

وأكد الباحث المصري، أن البكتريا المكتسبة للمقاومة تنتقل عبر الغذاء أو البيئة أو المياه، إذ أنه من الجيد تبني وزارة الصحة مبدأ الصحة العامة لحل مشكلات العدوى البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية، إذ أن تلك هي البداية القوية والصحية والمحترمة من أجل السيطرة على المشكلات المسببه لوقوع الوفيات العديدة بفعل هذا الوباء.