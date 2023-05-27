تفاصيل مبادرات تخفيض أسعار اللحوم بالمنيا.. 220 و250 جنيها للكيلو

دشنت محافظة المنيا، مبادرات لطرح وبيع اللحوم الحمراء البلدية بأسعار مخفضة للمواطنين، للقضاء على غلاء الأسعار وجشع بعض الجزارين، إذ أعلنت الوحدات المحلية في مراكز: المنيا، أبو قرقاص، وسمالوط، افتتاح منافذ جديدة للمبادرة التي رحب بها الأهالي، وشهدت إقبالا كبيرا، خاصة أن اللحوم التي يتم عرضها بلدي وطازجة.

افتتاح منفذ لحوم في مدينة سمالوط

قال المهندس سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، إنه جرى افتتاح منفذ لبيع اللحوم البلدي بالإدارة الزراعية بشارع بورسعيد بحي شمال المدينة، إذ تباع بأسعار مخفضة تصل إلى 220 جنيها للكيلو جرام الواحد، مؤكدا أنه جار افتتاح منافذ بجميع قرى مركز سمالوط في الأيام القليلة المقبلة.

طرح لحوم بسعر 250 جنيها للكيلو

أعلنت الوحدات المحلية بمركزي المنيا وأبوقرقاص، متابعة سير العمل بمنافذ مبادرة تخفيض أسعار اللحوم، التي تم تدشينها بمختلف مراكز المحافظة، للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال المشاركة المجتمعية ودعم الدولة والمواطنين، وتلبية احتياجاتهم اليومية، وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، والتنسيق مع الجزارين، لبيع اللحوم البلدية بسعر 250 جنيها للكيلو الواحد، ويتم ذبحها تحت إشراف الوحدات المحلية والطب البيطري.

وتأتي تلك المبادرة، في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدىة الطازجة بأسعار مناسبة للمواطنين، وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار، إذ وجه المحافظ، الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بمواصلة افتتاح المزيد من منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة لجميع المواطنين خاصة في القرى.