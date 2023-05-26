أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية ومحلات الجزارة.. تبدأ من 195جنيها

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى، وخلال تلك الفترة يسعى الكثيرون لشراء كميات وأصناف متنوعة من اللحوم، الأمر الذي استعدت له الحكومة بتوفير كميات متنوعة من اللحوم البلدية والمستوردة لسد احتياجات المواطنين.

وفي إطار خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» أسعار اللحوم البلدية والمجمدة في الأسواق التجارية ومحلات الجزارة والمنافذ الحكومية المتمثلة في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ أمان ومنافذ وزارة الزراعة.

أسعار اللحوم المستوردة بالأسواق

سجل سعر كيلو اللحم المجمد الهندي 182 جنيها.

سجل سعر اللحم البرازيلي 220 جنيها للكيلو، بحسب المعلن من قبل محلات الجزارة.

أسعار اللحوم البلدية في محلات الجزارة

بلغ سعر كيلو اللحمة الكندوز بمحلات الجزارة 300 جنيه، بحسب الأسعار المعلنة من قبل المحلات.

أسعار اللحوم المستوردة بمنافذ التموين

ضخت وزارة التموين لحوم طازجة بالمجمعات الاستهلاكية استعدادا لعيد الأضحى، بسعر 195 جنيه لكيلو اللحمة السودانية، بحسب الأسعار المعلنة.

أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة

واستعدت وزارة الزراعة لعيد الأضحى بتوفير كميات من اللحوم وجرى تحديد سعر كيلو اللحم بـ220 جنيها، وتوفير السلع الاستهلاكية بأسعار تقل عن السوق بنسبة 30%، بحسب المعلن من قبل الوزارة.

أسعار اللحوم البلدية في منافذ أمان

يتراوح سعر كيلو اللحمة بمنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية من 240 إلى 250 جنيها، بحسب الأسعار المعلنة بها.

ضخ كميات كبيرة اللحوم الطازجة

وفي إطار استعدادها لعيد الأضحى المبارك، وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية 150 ذبيحة سودانية بالمجمعات الاستهلاكية بمحافظات الجمهورية بداية من السبت المقبل.

وخلال الأيام الماضية، استقبلت مصر نحو 4 آلاف رأس ماشية كانت محتجزة عبر الحدود مع السودان وتعد هي الشحنة الأولى التي تصل إلى مصر منذ بداية الأزمة السودانية، ومن المتوقع وصول شحنات أخرى من اللحوم المستوردة من السودان وجيبوتي، لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

ومن جانبها أعلنت وزارة الزراعة استيراد 170 ألف رأس ماشية جديدة، بجانب الدفعات التي جرى استيرادها من قبل وعددها 180 ألف رأس ماشية، بما يصل مجموعه إلى 350 ألف من أجل ضبط الأسعار بالسوق وتلبيه احتياجات المواطنين في عيد الأضحى.