مصرع شخص في تصادم عربة «كارو» وأتوبيس في القليوبية

لقي شخص مصرعه، إثر تصادم سيارة أتوبيس، مع عربة «كارو»، على طريق «نوي - قليوب» بدائرة مركز شرطة قليوب، وتم نقل جثة المتوفى إلى المستشفىن وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق وأمرت بالتصريح بالدفن.

مصرع شخص

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد، مدير مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق «نوى - قليوب» أسفر عن مصرع شخص.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، برئاسة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز قليوب وسيارة إسعاف، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، وقوع حادث سيارة أتوبيس ركاب، بعربة «كارو»، ما أسفر عن مصرع قائد العربة الكارو وتم نقله للمستشفى، والتحفظ على الأتوبيس وقائده، وحُرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

ندب الطب الشرعي

وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه، كما جرى رفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة.