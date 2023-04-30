إصابة بائع خضار إثر انقلاب عربة «كارو» بالدقهلية.. «سقط أسفل عجلاتها»

أصيب بائع خضار في محافظة الدقهلية اليوم، إثر انقلاب عربته «كارو»، مما أدى إلى سقوطه أسفل عجلاتها وإصابته بإصابات خطيرة، وتمكن الأهالي من حمله إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافه وتقديم العلاج اللازم له ووضعه تحت الرعاية الطبية.

إصابة بائع خضار أثناء ركوبه عربة كارو

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز المطرية، يفيد بإصابة بائع خضار أثناء ركوبه عربة كارو خاصة به، وهروب الحصان، مما أدى إلى سقوطه أسفل العربة بعد انقلابها، وتم نقله إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافه.

إصابات خطيرة لبائع خضار

وتولى الأهالي نقل بائع الخضار المصاب إلى مستشفى المطرية المركزي، وتبين بالفحص إصابة شخص يدعى «هشام محمد النادي» بائع خضار بالمطرية، سقط أسفل عربة كارو، مما أدى إلي إصابته في رأسه ووجه، واشتباه ارتجاج وكسر في اليد اليمنى، وجرح في كف يده اليمنى، وجرى معالجته وإسعافه، وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.