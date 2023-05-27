موعد انتهاء الامتحانات النظرية والعملية بالجامعات.. تبدأ في يونيو

أيام قليلة تفصل آلاف الطلاب عن بدء الامتحانات التحريرية للكليات العملية والنظرية بالجامعات المصرية، التي تبدأ في أول يونيو المقبل، إذ بدأت الكليات العملية امتحانات العملي والشفوي قبل أداء الامتحانات التحريرية، وتنتهي في آخر شهر يوليو المقبل، وفقًا لبيان المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، حيث تنتهي الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني التي أقرها المجلس في نهاية شهر 7.

16 أسبوع دراسة بالفصل الدراسي الثاني

وأعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، في بيان له، أنّ موعد انتهاء امتحانات كليات الجامعة المختلفة، سيكون في آخر يوليو، حيث تلتزم الجامعة بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري 2023، إذ استمرت الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 16 أسبوعًا تنتهي يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023، لتبدأ الامتحانات التحريرية.

بدء امتحانات سوهاج العملية

بينما أضاف الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، أنّ امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة سوهاج التحريرية، تبدأ أول يونيو المقبل، بالحرم الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة الكوامل، بينما بدأت امتحانات العملي بالكليات العملية منها التمريض والتربية منذ عدة أيام، وتنتهي الامتحانات في آخر شهر يوليو المقبل، وفقًا للخريطة الزمنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الالتزام بالخريطة الزمنية للجامعات

وقال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، في بيان له، إنّ الجامعات المصرية منتظمة في خطتها الدراسية دون تعطيل أو تغيير، وذلك للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وسيجري الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، وفقًا لوزارة الصحة.