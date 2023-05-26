9 توجيهات من «التعليم» للمديريات بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

9 توجيهات وتعليمات بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023، أصدرها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي من المقرر أن تبدأ اعتباراً من يوم 12 يونيو، طبقاً للجدول المعتمد من وزير التربية والتعليم، بالمواد الغير مضافة للمجموع، وتبدأ المواد الأساسية من يوم الأحد 18 يونيو بمادة اللغة العربية.

عُممت الـ9 توجيهات على جميع المديريات التعليمية، في إطار الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2023، لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب:

تعليمات بشأن امتحانات الثانوية 2023

وجاءت التعليمات بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 كالتالي:

- تشكيل لجنة لفحص تحويلات الطلاب وخاصة الصف الثالث الثانوي

- التشديد على عدم السماح بعقد لجان امتحانات ثانوية عامة في لجان حدث بها غش جماعي.

- ضمان عدم دخول الطلاب اللجان بأي وسائل مساعدة للغش.

- تغطية مختلف لجان الامتحانات بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة لرصد أي أعمال غش داخل اللجان.

- استخدام العصا الإلكترونية للتفتيش.

- التأكيد على إعادة تدوير العمال داخل الإدارات في لجان الثانوية العامة.

- تطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه.

- تطبيق القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

- توافر الأعداد الكافية من كتيبات المفاهيم لطلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات في كل المديريات التعليمية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

- امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية يوم الاثنين 12 يونيو 2023.

- مادتي الاقتصاد والإحصاء يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023:

- اللغة العربية يوم الأحد 18 يونيو 2023.

- اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023.

- الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية يوم الأحد 25 يونيو2023.

- بمادتي الفيزياء يوم الأحد 2 يوليو 2023.

- مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023.

- اللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس 6 يوليو 2023.

- التفاضل والتكامل يوم الأحد 9 يوليو 2023.

- الديناميكا يوم الثلاثاء 10 يوليو 2023.

- الجبر والهندسة الفراغية يوم الخميس 13 يوليو 2023.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

- مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية 12 يونيو المقبل.

- مادتي الاقتصاد والإحصاء الثلاثاء 13 يونيو.

- اللغة العربية الأحد 18 يونيو.

- اللغة الأجنبية الثانية الثلاثاء 20 يونيو المقبل.

- امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية يوم الأحد 25 يونيو المقبل.

- مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية يوم الأحد 2 يوليو.

- اللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس 6 يوليو.

- علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية يوم الأحد 9 يوليو 2023.

- امتحان مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية يوم الخميس 13 يوليو 2023.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم

- مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية يوم الاثنين 12 يونيو 2023.

- مادتي الاقتصاد والإحصاء يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023.

- اللغة العربية يوم الأحد 18 يونيو 2023.

- اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023.

- الكيمياء يوم الأحد 25 يونيو2023.

- مادتي الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية يوم الأحد 2 يوليو 2023.

- اللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس 6 يوليو 2023.

- الجيولوجيا والعلوم البيئية يوم الأحد 9 يوليو 2023.

- مواد الأحياء يوم الخميس 13 يوليو 2023.